Климатолог оценил вероятность наступления лютых морозов в Москве

Вероятность наступления лютых морозов в Москве оценил в беседе с Агентством городских новостей «Москва» климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

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«Сейчас идет ускоренными темпами рост глобальной температуры, и радоваться тому, что зимы стали теплее, нет смысла, потому что все это чревато серьезными последствиями», — сказал специалист.

По прогнозу климатолога, 40-градусных морозов в Москве больше не будет. До минус 30 градусов столбики термометров могут опуститься за зиму на один-два дня, но есть вероятность, что и такие показатели не будут достигнуты, заявил он.

В 2025 году прогнозируются ураганы и штормы, тогда как текущий год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве.

«Среднегодовая температура более восьми градусов — это очень много, а в прошлом году было чуть более семи градусов. Рост идет волнообразно, но тренд идет на увеличение температур», — уточнил эксперт.

Ранее жителям Подмосковья предсказали ледяной дождь.