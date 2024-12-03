В МЧС обратились с предупреждением к москвичам

В МЧС России предупредили, что в ночь на 4 декабря в столице ожидается снег и гололед.

Согласно сообщению ведомства, мокрый снег, гололед и гололедица на дорогах в Москве ожидается до 10:00 4 декабря. В связи с этим в МЧС посоветовали значительно снизить скорость движения при управлении транспортными средствами, а также увеличить дистанцию от других автомобилей и избегать резких маневров. Кроме того, ведомство посоветовало автомобилистам парковаться вдали от деревьев.