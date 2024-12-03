Кормление гигантского осьминога в Московском зоопарке попало на видео

Кормление гигантского осьминога, который появился в Московском зоопарке впервые за 10 лет, попало на видео, сообщает корреспондент NEWS.ru. Огромного моллюска можно увидеть в павильоне «Экзотариум» на новой территории столичного зверинца. Он прибыл в Москву из Приморского края и месяц находился на карантине.

На кадрах видно, как в аквариум с подводным обитателем опускают длинную трость, на конце которой насажена большая креветка. Сначала осьминог начал перемещаться по боковой стенке аквариума, а затем ловко схватил добычу длинными щупальцами. По словам сотрудников зоопарка, головоногий великан также любит полакомиться мидиями, гребешками и спизулой.

Киперы создали для осьминога комфортные условия обитания, приближенные к естественным. Перед заселением специалисты оснастили аквариум прочными запорами, поскольку эти животные способны открыть крышку без особого труда. Вместе с моллюском в аквариуме живут морские звезды и митридиумы, или морские гвоздики.

Чтобы осьминогу не было скучно, зоологи придумывают для него занятия. Например, прячут еду в разных местах аквариума, а умный моллюск ее находит. Отмечается, что новый обитатель зоопарка еще ни разу не выбросил струю чернил. Такую реакцию головоногие проявляют, когда испытывают стресс и чувствуют угрозу.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео, на котором бобренок Устюжок просит его покормить. В ролике животное игриво обнюхивает руку женщины, пытаясь получить еду. Акулова назвала питомца «сладким ребенком».