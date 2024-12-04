Оттепели и морозы: какой будет погода в Москве предстоящей зимой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на предстоящую зиму.

По его словам, «зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы, преобладать будет более мягкая погода».

— Минувшая осень в Москве стала самой теплой с конца XIX века. Такого теплого сентября, например, не было никогда с 1879 года, когда ведутся наблюдения, — пояснил Роман Менделевич. — Октябрь и ноябрь тоже были теплее нормы. Но примерно с 4 декабря температура воздуха в Москве начнет снижаться. В четверг, 5 декабря, выпадет снег, его высота составит около полутора сантиметров.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил:

— В Центральной России зима ожидается на два-три градуса теплее климатической нормы. Аномальных отклонений количества осадков не прогнозируется. При этом высота снежного покрова во второй половине зимы в столичном регионе порой будет достигать 30–40 сантиметров, а местами — до полуметра. Однако из-за частых оттепелей сугробы будут постоянно «сдуваться».

Любителей настоящей русской зимы погода скорее разочарует, особенно — начало сезона. Погода будет сырой и однообразной. Снега выпадет довольно мало.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова считает, что ближайшие морозы случатся на следующей неделе.

— Короткая волна морозной погоды ожидается в начале второй декады декабря. Также непродолжительное вторжение холода прогнозируем на 26–28 декабря, ночами воздух будет остывать до минус 7–9 градусов, — пояснила синоптик.

Урбанист Григорий Мельник считает, что москвичам стоит готовиться к слякотной, «европейской», зиме.

— Думаю, что лыжных прогулок и катания на обычных, с заливным льдом, катках нам до новогодних каникул не видать, — считает эксперт. — Зато не будет необходимости заводить машину на морозе и носить домой аккумулятор, чтобы он не замерз.

По мнению эксперта, этой зимой вероятность заторов на дорогах будет выше. Особенно в конце декабря.

— Чем теплее зима, тем больше на улицах автомобилей, потому что их проще эксплуатировать, — пояснил Григорий Мельник. — К тому же в теплые зимы в Москве увеличивается «дачный» трафик — люди чаще ездят в загородные дома: их не нужно сильно протапливать и откапывать из сугробов.

Прогноза на новогоднюю ночь пока нет, но, по мнению синоптиков, велика вероятность, что она будет достаточно теплой и, возможно, даже слякотной.