По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, текущий осенний сезон стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, начавшихся в 1879 году. Средняя температура воздуха в Москве составила плюс 8,8 градуса.

В своем Telegram-канале Леус отметил, что этот рекорд был достигнут благодаря аномально тёплым месяцам. Сентябрь 2024 года оказался особенно жарким — его средняя температура достигла плюс 17,1 градуса, что на 5,2 градуса выше климатической нормы. Октябрь также не отстал, показав среднюю температуру плюс 7,7 градуса, на 1,9 градуса превышающую обычные значения. Ноябрь также порадовал москвичей теплом — его средняя температура составила плюс 1,7 градуса, что на 2,2 градуса выше нормы.

«В среднем осень в столице оказалась теплее средних многолетних значений на 3,1 градуса», — добавил синоптик.

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До этого рекорды по теплу в осенние месяцы делили между собой 1938 и 1974 годы, когда средняя температура сезона составляла плюс 7,9 градуса. Для сравнения, осень 2023 года завершилась с результатом в плюс 7,1 градуса.