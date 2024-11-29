Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве 30 ноября

В последний день осени, 30 ноября, в Москве ожидается слякотная и сырая погода.

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Об этом в пятницу, 29 ноября, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Тишковец.

— Температура воздуха в Москве составит 0 — плюс 2 градуса, — приводит его слова РИА Новости.

Синоптик также добавил, что средняя декабрьская температура, как ожидается, будет превышать норму на 3-5 градусов. Однако предполагаемый объем осадков в первый зимний месяц соответствует норме.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «Вечерней Москве», что 30 ноября и 1 декабря ожидается облачная погода с прояснениями — ее будет определять гребень антициклона с запада. Синоптик также добавила, что ветер с пятницы по понедельник будет западным: его сила составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление, по ее словам, в эти дни будет повышенным.

В декабре температура воздуха почти во всех российских регионах ожидается на уровне или выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Эксперт отметил, что аномально теплые погодные условия будут наблюдаться в европейской части страны, включая восток Северо-Западного и Центрального федеральных округов, а также в Приволжском округе, на Урале и на территории Сибири и северной части Дальнего Востока.