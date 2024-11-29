Оценена вероятность морозов в Москве в декабре

Вероятность морозов в декабре в Москве в беседе с «Москвой 24» оценила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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По ее словам, сильного минуса в этот период ожидать не стоит.

«Понятие сильные морозы — это у нас ниже минус 25 градусов. Я думаю, что на такие морозы рассчитывать в этом году не приходится», — сказала она.

В своем Telegram-канале синоптик написала, что предстоящий месяц в столице будет с положительной аномалией температуры воздуха более 1 градуса. Первое значительное понижение температуры произойдет к 5 декабря — в городе ожидается до минус 9 градусов.

«Еще одна короткая волна морозной погоды может проявить себя в начале второй декады месяца, и последнее, тоже непродолжительное, вторжение холода прогнозируется на последнюю пятидневку декабря, когда по ночам будет подмораживать до минус 9 градусов», — сообщила она.

По прогнозам Поздняковой, перед Новым годом не исключена оттепель, которая, впрочем, не лишит москвичей снежного покрова.

Ранее в Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра вторника, 3 декабря.