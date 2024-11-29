Оценена вероятность морозов в Москве в декабре
Вероятность морозов в декабре в Москве в беседе с «Москвой 24» оценила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, сильного минуса в этот период ожидать не стоит.
«Понятие сильные морозы — это у нас ниже минус 25 градусов. Я думаю, что на такие морозы рассчитывать в этом году не приходится», — сказала она.
В своем Telegram-канале синоптик написала, что предстоящий месяц в столице будет с положительной аномалией температуры воздуха более 1 градуса. Первое значительное понижение температуры произойдет к 5 декабря — в городе ожидается до минус 9 градусов.
«Еще одна короткая волна морозной погоды может проявить себя в начале второй декады месяца, и последнее, тоже непродолжительное, вторжение холода прогнозируется на последнюю пятидневку декабря, когда по ночам будет подмораживать до минус 9 градусов», — сообщила она.
По прогнозам Поздняковой, перед Новым годом не исключена оттепель, которая, впрочем, не лишит москвичей снежного покрова.
Ранее в Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра вторника, 3 декабря.