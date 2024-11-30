В Москве ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

Облачная погода, преимущественно без осадков, местами гололедица и температура до плюс 2 градусов прогнозируются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от нуля до плюс 2 градусов. В ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.