В Москве продлили «желтый» уровень опасности до понедельника

В Москве и Московской области из-за гололедицы продлили «желтый" уровень погодной опасности до понедельника. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Предупреждение действует до 13:00 2 декабря. До этого «желтый» уровень погодной опасности был объявлен в столичном регионе до конца 28 ноября.

Также, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в течение ближайших дней высота снежного покрова в Москве и области увеличится на один-два сантиметра. Он отметил, что снег, который выпадет в эти дни не будет таять. Кроме того Вильфанд добавил, что до конца недели в столичном регионе ожидается гололедица и понижение температуры в первые пять дней декабря.