Рацион маленькой малайской медведицы в Московском зоопарке разнообразили кусочками овощей и фруктов. Об этом в четверг, 28 ноября, рассказал зоолог отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов.

По словам специалиста, теперь малышке начали понемногу давать яблоко, грушу, тыкву и морковь, которые нарезают на части и готовят на пару. Постепенно животное привыкнет к процессу переживания пищи, после чего его уже начнут кормить сырыми продуктами.

— Постепенно наш медвежонок растет, поэтому мы перешли с каш и пюре на более крупные кусочки пищи, — передает официальный Telegram-канал Московского зоопарка.

Детеныша малайского медвежонка начали приучать к переноске. Процесс обучения маленькой медведицы проходил в дружелюбной атмосфере и был добровольным и максимально постепенным. Проголосовать за имя для малышки москвичи могут на платформе «Активный гражданин».

14 ноября в Московском зоопарке поделились успехами в развитии детеныша малайского медведя. По словам специалистов, для этих животных жизненно важно лазание по деревьям.