Синоптик рассказал, когда в Москве замерзнут реки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, когда в Москве замерзнут реки. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам Вильфанда, сильное похолодание в московском регионе ожидается уже в начале декабря. Как уточнил синоптик, в начале следующей недели температура в Москве опустится до +2°C днем, а ночью она будет достигать отрицательных значений. Однако этого будет недостаточно для формирования ледового покрова — для замерзания рек температура должна держаться на уровне -7°C — -10°C на протяжении недели.

«Лед формируется постепенно: сначала у берегов, только потом в центре реки, потому что там течение. Это процесс, который не зависит, наверное, от температуры. Реки быстро не замерзают, особенно в умеренных широтах», — рассказал он.

Вильфанд также добавил, что в данный момент реки уже замерзли на территории Хабаровского края, а формирование ледового покрова началось в Забайкалье. Ожидается, что с 27 ноября по 2 декабря, лед появится в Чувашии, Костромской и Кировской области. А вот увеличения снежного покрова москвичам, по словам специалиста, в ближайшее время ждать не стоит.

Ранее синоптик заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной за осень.