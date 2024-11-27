Где послушать джаз в Москве: 6 клубов и один «Дом cилы»

Вечер под звуки джаза в Москве — звучит очаровательно, пока дело не доходит до выбора подходящего места. В столице немало достойных внимания заведений, а потому остановиться на каком-то одном непросто. Специально на такой случай мы собрали для вас эту подборку. Все заведения обладают особенным характером, атмосферой и репертуаром. Выбирайте то, что ближе именно вам, и вперед — наслаждаться музыкой.

© Звук

Клуб Алексея Козлова

© Roman Denisov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Самый большой джаз-клуб России с ежедневными концертами на четырех сценах: главной, «Мансарде», The Beat и Unplugged. Афиша радует разнообразием жанров, предлагая не только джаз или блюз, но и, например, авант-рок, фьюжн, этнику. Приятный бонус — бесплатные джемы и концерты каждый день. Подойдёт как искушённым слушателям, так и тем, кто только открывает для себя мир джаза.

Адрес: главная сцена, «Мансарда», The Beat — ст. м. «Китай-город», ул. Маросейка, д. 9/2; сцена Unplugged — ст. м. «Чистые пруды», ул. Мясницкая, д. 15.

© moscow.butmanclub.ru

Имя знаменитого саксофониста и по совместительству владельца этого места может быть вам знакомо, даже если вы далеки от джаза. В стенах клуба можно услышать мировых звезд жанра, открыть для себя новые имена, ну и попасть на выступление самого Бутмана и его биг-бэнда. При этом в афише есть шоу с поп-хитами в джазовых аранжировках, музыкой из любимых фильмов. Присмотритесь к этому варианту, если только начинаете знакомство с жанром: вдруг вам будет проще не сразу пойти на концерт именитого артиста, а, например, сначала послушать каверы на Дуа Липу и Бруно Марса.

Как и в клубе Козлова, здесь регулярно устраиваются бесплатные мероприятия. Правда, это ночные концерты с 22:00.

Адрес: ст. м. «Таганская», ул. Верхняя Радищевская, д. 21.

JAM Club

© jamclub.moscow

Инструментальный джаз, свинг, блюз, рок-н-ролл и даже неошансон — это и многое другое вы найдете в «Джеме». Заведение позиционируется как ресторан-бар с живой музыкой. Оно идеально подходит для встреч с любимыми людьми и наслаждения игрой профессиональных артистов.

Помимо концертов, в JAM есть регулярные программы по понедельникам — «Свободный джем» и Monday Relax Jazz, а также бранчи по выходным и Golden Blues по субботам.

Адрес: ст. м. «Сухаревская», ул. Сретенка, д. 11.

Джаз-клуб «Эссе»

© www.jazzesse.ru

На этой площадке сходятся классический и современный джаз, а также фанк, блюз и соул в исполнении российских и зарубежных музыкантов. В «Эссе» два этажа: на первом располагается собственная джазовая лаборатория-лекторий клуба Esse Jazz Lab, а на втором — главная сцена и бар.

В этом месте вы сможете не только послушать музыку, но и узнать ее историю, разобрать «по составу» композиции и задать вопросы непосредственно артистам. Здесь проводятся мастер-классы для желающих прикоснуться к джазу своими руками.

Адрес: ст. м. «Третьяковская»/«Новокузнецкая», ул. Пятницкая, д. 27, стр. 3а.

Академ Джаз Клуб

© Страница Академ Джаз Клуба в VK

Несмотря на наличие слова «джаз» в названии, в афише не так много представителей этого жанра. Зато можно встретить звезд популярной музыки в непривычных амплуа. Вроде певицы Алены Свиридовой с акустической программой, играющего на кларнете рок-музыканта Сергея Мазаева и даже легенду российского трип-рока Линду с новыми и старыми работами.

Это очень разнообразная площадка, которая западет в душу любителям одновременно и ностальгии, и экспериментов. Это еще один неплохой вариант зайти в джаз через популярную музыку и дорогие сердцу песни.

Адрес: ст. м. «Проспект Мира», пр-т Мира, д. 26, стр. 1.

Джаз-клуб «Союз Композиторов»

© ucclub.ru

Еще один центр притяжения на джазовой карте Москвы, в котором регулярно выступают отечественные и мировые звезды жанра. В «Союзе Композиторов» джаз живет в любви и согласии с блюзом, латинской музыкой, роком и еженедельными концертами фламенко. С учетом последнего это место отлично подходит не только для близкого знакомства с главным жанром этой подборки, но и с южно-испанской музыкой.

Адрес: ст. м. «Охотный Ряд», Брюсов пер., д. 8/10, стр. 2.

Powerhouse

© pwrhs.moscow

Не клуб, а целое пространство, под крышей которого уживаются ресторан, два бара, сцена и студия звукозаписи. Здесь можно услышать много разной музыки — от электроники, инди, фанка и хип-хопа до, конечно, джаза. Пусть он здесь и не на первых ролях, но определённо горячо любим. Каждый понедельник в «Доме силы» проводятся джазовые джемы со свободным входом.

Адрес: ст. м. «Таганская», ул. Гончарная, д. 7/4 стр. 1.

К сожалению, не все могут ходить в джаз-клубы каждый день. Однако это не повод лишать себя любимой музыки. В библиотеке HiFi-стриминга Звук вы найдете как дискографию классиков жанра, так и подборки с только начинающими свой путь артистами. Доступ к нему откроется через подписку «СберПрайм», с которой вы получите...