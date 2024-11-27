В Москве в этом году не зафиксировано природных пожаров

В столице в этом году не было зафиксировано ни одного природного пожара.

Об этом в среду, 27 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не было зафиксировано ни одного природного пожара. Кроме того, число возгораний сухой травы сократилось на 56 процентов по сравнению с прошлым показателем, — рассказал он.

По словам Бирюкова, с мая по август было зафиксировано всего 11 возгораний сухой травы, которые были оперативно ликвидированы сотрудниками оперативных служб столицы.

— В весенне-летний период под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находились парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, проводилось их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон было организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, — отметил Бирюков.

По его словам, в этих округах заблаговременно были установлены противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений. Кроме того, там была проведена опашка и подготовлены места для забора воды пожарной авиацией.

С воздуха пожароопасную обстановку в столице и соседних областях контролировали вертолеты Московского авиационного центра и экипажи компании «Волга-Днепр». Глава Комплекса городского хозяйства также отметил, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением. Посетителям природных и озелененных территорий столицы регулярно раздают листовки, содержащие памятки по правилам пожарной безопасности. Также с ними проводят профилактические беседы.

Более 1,1 тысячи рейсов выполнили экипажи компании «Волга-Днепр» в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа в пожароопасный период.