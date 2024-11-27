Для посетителей с инвалидностью на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии

В Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, для посетителей с инвалидностью на ВДНХ проведут бесплатные экскурсии. Гостей познакомят с миром космонавтики, первыми алфавитами и литературой древности.

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Так, 3 декабря в 15:00 пройдет экскурсия по выставке #ТретьяковкаНаВДНХ с переводом на русский жестовый язык для глухих и слабослышащих. Такие экскурсии будут проходить каждую первую среду месяца в павильоне № 1 «Центральный». Здесь разместилась выставка живописных и скульптурных произведений из фондов Государственной Третьяковской галереи. В экспозиции представлены полотна ведущих художников ХХ века и современности: Александра Дейнеки, Евгения Вучетича, Веры Мухиной, Александра Виноградова, Владимира Дубосарского и многих других.

Вместе с экскурсоводом посетители увидят монументальные полотна, созданные специально к открытию павильона в 1954 году, легендарный горельеф, более полувека считавшийся утраченным, а также узнают историю создания скульптуры «Рабочий и колхозница» и смогут полюбоваться на купол центрального зала.

В 15:30 проведут экскурсию по музею славянской письменности «Слово» для маломобильных посетителей. Участникам покажут интерактивные экспонаты: монастырскую келью, земскую школу и печатную мастерскую.

В 17:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится обзорная экскурсия по экспозиции «ВДНХ: город мечты. 85 лет главному месту событий». Гостям расскажут, как развивалась главная выставка страны.

В 17:00 в центре «Космонавтика и авиация» также пройдет обзорная экскурсия для маломобильных посетителей. Ее участники познакомятся с историей космических и воздушных путешествий, рассмотрят ракеты, космические корабли, самолеты и вертолеты. Для удобства посетителей центр оборудован специальными подъемниками.

В 18:00 на этой же площадке Музейного города ВДНХ состоится обзорная экскурсия с тифлокомментированием. В ее основе — лаконичное описание предметов, пространства и действий с включением специальных пояснений.

Кроме того, в 18:00 обзорную экскурсию с тифлокомментированием также проведут в музее славянской письменности «Слово». Посетителей познакомят с первыми алфавитами — кириллицей и глаголицей, а также древнейшими литературными произведениями, дошедшими до наших дней.

ВДНХ уделяет большое внимание созданию безбарьерной среды. Сегодня многие ее павильоны и объекты инфраструктуры оборудованы пандусами, разрешен вход с собакой-поводырем. Кроме того, для инвалидов первой, второй и третьей группы, а также перевозящих их лиц на ВДНХ доступна бесплатная парковка.

Узнать о знаковых архитектурных символах главной выставки страны помогут тактильные макеты. С 09:00 до 20:40 на ВДНХ также курсирует бесплатный транспорт для маломобильных посетителей. Для заказа машины нужно позвонить по телефону: +7 495 974⁠-33⁠-99.