Московский зоопарк показал, как малайского медвежонка приучают к переноске

Малайского медвежонка из Московского зоопарка приучили к транспортному боксу, сообщается в Telegram-канале зоосада.

«Сначала переноска ставилась в игровой комнате, без дверки, чтобы малышка могла спокойно в нее зайти и выйти. Мы клали внутрь лакомства, чтобы ей было более интересно подойти к новому предмету и познакомиться. Когда малышка привыкла к переноске, спокойно на нее реагировала, мы навесили дверку. Внутрь также клали вкусняшки. Когда она заходила, дверку мы прикрывали, но не до конца, чтобы медведица могла легко ее толкнуть и выйти, если захочет. Затем уже закрывали дверку, и постепенно увеличивали время ее пребывания внутри, подкрепляя успех лакомством. Когда малышка к этому привыкла, начали переноску поднимать и транспортировать», – приводятся в сообщении слова ведущего зоотехника отдела «Млекопитающие» Дениса Кочатова.

Он добавил, что обучение прошло хорошо, в настоящее время медведица может спокойно зайти в переноску сама.

О том, что в Московском зоопарке поселился детеныш малайского медведя, Агентство городских новостей «Москва» сообщало 24 октября. Полугодовалую самку привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы.