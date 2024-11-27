В метро и на трамвайных остановках обновят более 100 указателей

Специалисты приступили к размещению обновленной схемы на станциях метро, рядом с которыми расположены трамвайные остановки.

Вскоре работники Московского метрополитена начнут обновлять трамвайные схемы и в информационных коробах в самих остановочных павильонах.

«Сергей Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского. Чтобы как можно больше пассажиров строили по ней быстрые и удобные маршруты, мы обновим навигацию в метро и трамваях. Всего планируем изменить более 100 указателей различных форматов в метро и на остановках», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На обновленной схеме отмечены недавно появившиеся остановки и новый трамвайный маршрут № 2, которому присвоен оранжевый цвет. Для простоты восприятия этот оттенок отличается от цветов соседних маршрутов. Помимо этого, для удобства навигации пассажиров на схеме отображена станция «Потапово» Сокольнической линии, а также Троицкая линия метро.

Кроме того, на боковых маршрутных указателях трамваев размещена информация о конечных и основных остановках, а дикторы московского транспорта записали необходимую аудиоинформацию. Навигационные схемы обновляют на 44 остановках, на них появится упоминание нового трамвайного маршрута.