Москвичам рассказали о погоде в выходные

В предстоящие выходные дни в Москве ожидается погода, не характерная для начала зимы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, в пятницу, 29 ноября, ожидается неустойчивая погода, потому что в Москву вторгнется теплый и влажный воздух:

— В пятницу ночью в столице будет без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой снег и возможно образование гололеда. Ночью минимальная температура опустится до минус 2 градусов, а в дневные часы она будет околонулевая.

В субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями, ее будет определять гребень антициклона с запада.

— Существенных осадков не ожидается. Минимальная температура в выходные дни ночью составит минус три градуса, а днем — от минус одного до плюс одного градуса, — заверила Позднякова.

Согласно прогнозу специалиста, в начале следующей недели характер погоды не изменится. В понедельник температура воздуха в ночные и дневные часы также зафиксируется на околонулевых значениях.

— Температура воздуха в понедельник будет примерно на три градуса выше нормы. Такая погода больше характера не началу зимы, а концу осени. Ночью и днем будет минус 1–3 градуса, — заявила собеседница «ВМ».

Ветер с пятницы по понедельник будет западным. Его сила составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в эти дни будет повышенным, добавила синоптик.

— В пятницу оно составит 757 миллиметра ртутного столба, в субботу оно подрастет и будет 761 миллиметров ртутного столба, в воскресенье — 759 миллиметров. А в понедельник опять немного опустится до 755, — заключила Позднякова.

Предстоящая зима в Москве будет особенно теплой. Аномалия температур может составлять 1–3 градуса. На высокие температуры в первый зимний месяц повлияют несколько факторов. Подробнее — в материале «ВМ».

Также стало известно, что магнитная буря среднего уровня G2 обрушится на Землю в пятницу, 29 ноября. Согласно прогнозам специалистов, уровень возмущения геомагнитного поля планеты достигнет шести баллов. При этом пик бури выпадет на временной отрезок с 00:00 до 12:00 по московскому времени, после чего она начнет постепенно идти на спад. Однако уже вечером того же дня, с 18:00 до 21:00, до Земли дойдет волна от еще одной вспышки.