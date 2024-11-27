Собянин рассказал о том, какие территории привели в порядок в ТиНАО

В этом сезоне в Троицком и Новомосковском административных округах реализовали пять крупных проектов благоустройства. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

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Набережная реки Десны в Щербинке

В Щербинке, в поселке Фабрики имени 1 Мая, преобразилась набережная реки Десны на участке от плотины до дома 50.

«С учетом пожеланий жителей обустроили прогулочные маршруты, детскую и спортивные площадки, места тихого отдыха с шезлонгами и беседками. В спортивной зоне можно поиграть в волейбол и баскетбол. Хотите улучшить свою физическую форму? Вас ждет комплекс с турниками, лестницами и боксерской грушей. Ребятам приглянулась игровая зона, расположенная рядом со спортивным ядром», — написал Мэр Москвы.

На набережной сделали амфитеатр с удобными деревянными сиденьями для проведения районных мероприятий. У реки расположили настилы с шезлонгами. Жители близлежащих домов могут прогуливаться у воды, любоваться живописными видами и принимать солнечные ванны. Вдоль пешеходных маршрутов установили беседки, где удобно передохнуть или устроить пикник.

Возле памятника «Воин-освободитель» высадили новый газон и привели в порядок дорожки. Благоустроили и территорию у Дома культуры «Десна», расположенного рядом.

На набережной установили множество оригинальных лавочек и скамеек, оборудовали удобные лестничные спуски. Благодаря современной системе освещения можно гулять, заниматься спортом и в вечернее время.

Прогулочный парк «Ручеек» во Внукове

Продолжили благоустройство в районе Внуково, начавшееся в прошлом году. В этом сезоне преобразился прогулочный парк «Ручеек».

На берегу пруда разместили детскую площадку с игровыми комплексами в виде корабля и домика с лазилками и скатными горками. Малыши могут покачаться на качелях-гнездах и качелях-балансирах, полазить по комплексу с канатами. Для взрослых установили удобные скамейки. Неподалеку от детской площадки разместили спортивную зону с тренажерами, на которой могут заниматься как ребята, так и их родители.

На второй площадке, на Алешином ручье, оборудовали два игровых комплекса — со спиральными горками, переходами и стенкой для отработки навыков скалолазания для ребят постарше и со скатными горками для малышей. Установили перголу с качелями, карусели и качели-гнезда. Вдоволь полазать можно в отдельном комплексе-лабиринте, а попрыгать — на ярком батуте. По соседству появился спортивный городок для игры в настольный теннис, а также занятий на тренажерах и турниках.

В зоне напротив спорткомплекса «Снегирь Арена» обновили покрытие и ограждение полей для волейбола, футбола и многофункциональной площадки.

Спортивный парк «Красная Пахра» в Краснопахорском районе

Работы по благоустройству выполнили в спортивном парке «Красная Пахра» в Краснопахорском районе.

«В 2023 году популярный парк отметил свое десятилетие. Настала пора обновить его инфраструктуру. Нынешним летом заменили покрытие пешеходных и велосипедных дорожек, площадок для занятий спортом и досуга с детьми. Обновили искусственный газон на футбольном поле — спортсмены уже оценили его качество и практичность. Обустроили современную волейбольную площадку», — подчеркнул Сергей Собянин.

На детских площадках установили игровые комплексы с горками, лазилками и развивающими панелями.

На берегах реки Пахры появились новые мангальные зоны. На удобных лавочках можно передохнуть во время прогулки.

Парк стал более уютным и зеленым: теперь его украшают необычные клумбы геометрической формы.

Фестивально-прогулочный парк «Сосны» в Бекасове

Нуждался в обновлении и фестивально-прогулочный парк «Сосны» в районе Бекасово. В рамках проекта благоустройства здесь привели в порядок пешеходные и велосипедные дорожки, а также заменили искусственное покрытие футбольного поля. Перед матчем спортсмены могут размяться на новых уличных тренажерах. Необходимая инфраструктура создана также для поклонников воркаута и настольного тенниса.

В трех тематических детских зонах обновили покрытие и оснащение площадок. Установили игровые комплексы в виде космического корабля и морского судна со спиральными и скатными горками.

Дворы жилого комплекса в Бекасове

В деревне Зверево, которая находится в том же районе Бекасово, благоустроили дворы в жилом комплексе «Борисоглебское» на Вышгородской улице. В результате большая, но довольно пустынная территория стала привлекательной для жителей. Дети осваивают игровые замки и сказочные избушки с горками. Их притягивают карусели, качели-балансиры и песочницы, расположенные в двух шагах от дома.

В зонах для занятий спортом разместили современные тренажеры и комплексы для воркаута с турниками и лестницами. Обустроили места для отдыха с удобными лавочками.

Возле домов высадили новый газон и отремонтировали тротуары. Не забыли и про автолюбителей: проезжая часть стала шире, появились дополнительные парковочные пространства.

Новые проекты благоустройства делают жизнь в ТиНАО более комфортной.