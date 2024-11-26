Москвичам - участникам СВО посвятили выставку в Музее обороны

В Музее обороны Москвы на Мичуринском проспекте проходит фотовыставка "1430 - сделано в столице", посвященная москвичам - военнослужащим 1430-го мотострелкового полка. В этом подразделении служат вчерашние повара, юристы, топ-менеджеры, бармены, строители, учителя. И служат достойно. В том, что контрнаступление ВСУ летом-осенью 2023 года захлебнулось, есть заслуга и "ребят с нашего двора".

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Выставка кинодокументалиста и военного фотографа Марии Лурье показывает жизнь мобилизованных москвичей в окопах, их быт, боевую подготовку, работу на передовой, повседневную службу и минуты отдыха.

"Два года назад наши ребята взяли в руки оружие и отправились защищать страну. Сегодня они будто возвращаются к нам, - рассказал "РГ" председатель ветеранской организации гвардейского полка 1430 "Совет СВОих" Константин Рыжак. - Их лица смотрят с фотографий - серьезные, задумчивые, грустные, улыбающиеся. Каждое фото - будто окно в другую реальность. Туда, где простые парни из Люблино и Химок, из Кунцево и Раменок, Алтуфьево и Пражской защищают мир и благополучие всех нас".

Кстати

Напомним, что сам Константин Рыжак, будучи успешным топ-менеджером и многодетным отцом, добровольно ушел на фронт в 2022 году.

Выставка организована при содействии региональной общественной организации "Совет СВОих".