Центральные пешеходные улицы Москвы превратятся в рождественские прогулочные зоны

Центральные пешеходные улицы столицы (Камергерский и Столешников переулки, Кузнецкий мост и Никольская) превратятся в уютные рождественские прогулочные зоны с заснеженными зимними композициями из хвойных и вечнозеленых растений и кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

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На каждой улице будут использованы разные элементы оформления. Так, например, на Кузнецком мосту появятся рождественский поезд и вокзал, в Столешниковом переулке - необычные фасады-арки с рождественским декором и автомобиль с подарками, на Никольской улице - стеклянные витрины со сказочными декорациями внутри и гигантские игрушечные медведи.

Активную роль в украшении столицы играет московский бизнес. В этом году у предпринимателей есть дополнительный стимул сделать красивые витрины, поскольку в Москве пройдут конкурсы на лучшее праздничное и тематическое оформление зданий в рамках проекта "Зима в Москве".

Победители конкурсов получат материальное поощрение. Главный приз составит 700 млн рублей. Также празднично украсят все московские парки - входные группы, центральные аллеи и катки, территории перед значимыми культурными объектами.

Столичные власти обещают, что даже скромные локации засияют яркими огоньками. Посетителей будут ждать праздничные световые инсталляции, арки, фигуры и другие конструкции. В новогодней иллюминации используют энергосберегающие светодиодные лампы. Они практически не увеличивают нагрузку на электросети. Такие гирлянды безопасны для людей и рассчитаны на работу в условиях капризной московской зимы.

Отмечается, что большинство инсталляций уже ранее использовались на московских улицах. Это позволяет экономить на украшении города, а чтобы они не "приедались" москвичам, их устанавливают в новых локациях.