Москвичей предупредили о самой холодной ночи с начала осени

Ночь на 27 ноября может стать самой холодной в столичном регионе с начала осени 2024 года. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он указал, что в столичном регионе уже третий день подряд сохраняется среднесуточная температура воздуха ниже нулевой отметки.

«Более того, предстоящая ночь может стать самой холодной с начала осени — в Москве термометры покажут минус пять-семь градусов, а в соседних регионах ожидается минус четыре-девять. Днем будет чуть холоднее климатической нормы — минус один-три покажут термометры в столице и до минус пяти градусов будет в Подмосковье. И это несмотря на влияние приближающегося атмосферного фронта, который ближе к вечеру закружит небольшим снегом», — написал Леус.

По его словам, после этого зима в Москве примет характер «еврозимы» и до конца ноября-начала декабря по ночам будут только небольшие морозы. Также ожидается облачная и сырая погода с небольшими осадками в виде слабого снега и мокрого снега.