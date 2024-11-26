Портал «Наш город» принимает жалобы на неисправное освещение в Москве

Жители Москвы могут направлять жалобы на неисправное освещение в домах и на улицах города через портал «Наш город». Об этом сообщается на сайте mos.ru.

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Портал «Наш город» был создан в 2011 году. По данным мэрии, с начала работы сайта было решено более 835 тысяч вопросов, связанных с освещением.

С помощью портала «Наш город» можно сообщить о перегоревших лампочках в местах общего пользования в многоквартирном доме. Также на сайте есть возможность пожаловаться на неисправное освещение на фасадах жилых зданий, неработающие фонари во дворах, на тротуарах и в парках.

Кроме того, можно направить жалобу на упавшие, наклоненные или разрушенные опоры освещения, поврежденные плафоны, неработающие или мерцающие лампы, а также на грязь, незаконные объявления и надписи на фонарях.

Чтобы оставить жалобу, необходимо авторизоваться на портале «Наш город» с помощью учетной записи mos.ru и нажать кнопку «Сообщить о проблеме». После этого потребуется поставить точку на карте или ввести нужный адрес в строке поиска, указав соответствующую тему.

Последний шаг — добавление описания. К описанию проблемы можно приложить фотографию и после этого отправить заявку. Жалобу обработает модератор и после этого она поступит в ответственные службы, которые отреагируют на проблему в среднем за четыре рабочих дня. Такую же заявку можно отправить и через мобильное приложение.

Позже пользователи портала могут подтвердить или не принять устранение недочета в своем личном кабинете.