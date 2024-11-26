Кладезь витаминов: на ярмарках выходного дня наступил сезон российских грецких орехов

Москвичи могут прибрести на ярмарках выходного дня российские грецкие орехи, которые привозят из Краснодарского края, Крыма, Дагестана и Ставрополья. Об этом сообщила мэрия Москвы.

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В мэрии напомнили, что грецкие орехи богаты селеном, цинком, магнием и железом, витаминами E и группы B. Они также содержат жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, регулировать давление, значительно улучшают работу мозга и снижают уровень стресса.

На прилавках московских ярмарок выходного дня представлены такие сорта, как «аврора», «великан», «миндальный» и «десертный». При этом, выбирая орехи, нужно обращать внимание на то, чтобы их ядра были хрустящими и мягкими, со сладковатым маслянистым вкусом без сильной горечи, а скорлупа - светло-коричневой и без пятен.

«Грецкие орехи часто используют для приготовления мясных блюд и закусок, варенья, конфет и сиропов, различных деликатесов. Набирает популярность натуральная ореховая паста – урбеч», - отметили в мэрии.

В Москве работает 56 ярмарок выходного дня, расположенных около остановок городского транспорта и жилых домов. Они ждут посетителей с 08:00 до 20:00 и позволяют приобрести фермерские товары в шаговой доступности от дома, а для небольших производителей - представить свой ассортимент в столице.

Напомним, что, помимо традиционных картошки, помидоров и яблок, жители Москвы могут приобрести на ярмарках выходного дня и необычные фрукты и овощи - гибриды сливы и абрикоса и брокколи и китайской капусты, которые привозятся из разных уголков России. При этом качество продаваемых продуктов строго контролируется Комитетом ветеринарии Москвы.

Также ярмарки все больше привлекают к себе и поклонников спорта, так как рядом с ними располагаются зоны воркаута. В спортивных зонах можно сделать растяжку, провести силовую или кардиотренировку, а затем закупиться полезными продуктами.