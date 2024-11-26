Письма Деду Морозу и школа магии: зимние чудеса на ВДНХ

В преддверии Нового года посетители ВДНХ смогут отправить письмо Деду Морозу и получить шанс выиграть призы, а также узнать о приключениях Драконыча в школе магии и чародейства. Об этом сообщила мэрия Москвы.

На территории ВДНХ начала работать почта Деда Мороза. Послание для главного зимнего сказочного волшебника можно передать на Северной станции канатной дороги «Воздушный трамвай» в семейном тематическом парке «Орион».

«1 января случайным образом будут отобраны три письма, которые Дед Мороз прочитает в прямом эфире на страницах парка «Орион» в социальных сетях. Их авторы получат специальные призы», - пояснили в мэрии.

Открытие почты посвящено Дню заказов подарков и написания писем Деду Морозу, который отмечается 4 декабря. А с 1 по 15 декабря в Театре сказок на ВДНХ начнется показ интерактивных спектаклей «Драконыч в школе магии и чародейства». Дети и взрослые смогут узнать, как связаны магия и наука и какие ингредиенты нужны для изготовления камня мудрости.

Спектакли будут идти ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30. Приобрести билет можно на сайте.

Напомним, что на ВДНХ регулярно проходят различные мероприятия. Так, в день рождения павильона «Умный город» москвичи и гости столицы смогли погрузиться в мир инноваций и развлечений будущего, а также получить памятные подарки и принять участие в конкурсе. А на осенних каникулах московские школьники могли посетить в павильонах ВДНХ интерактивные выставки, лекции, тематические экскурсии, а также мастер-классы.