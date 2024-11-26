Тюбинги, сноуборды и звезды: в «Лужниках» пройдет спортивный фестиваль

В воскресенье, 1 декабря, в «Лужниках» откроется зимний спортивный фестиваль, посетители которого смогут покататься на тюбингах, сноубордах, встретиться со звездами спорта и поучаствовать в мастер-классах. Об этом сообщается на портале mos.ru.

© Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Фестиваль пройдет в рамках городского проекта «Зима в Москве» на Фестивальной площади комплекса «Лужники». Площадка будет работать каждый день (кроме понедельника) с 12:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта Москвы.

На территории фестиваля будет работать многофункциональная горка для катания на тюбингах и сноубордах. Инвентарь можно будет взять напрокат бесплатно.

Также каждые выходные на площадке фестиваля будут проходить мастер-классы профессиональных сноубордистов и автограф-сессии с известными спортсменами. Для детей организаторы фестиваля подготовили мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и другие праздничные развлечения.

С 28 декабря по 8 января посетители фестиваля смогут принять участие в соревнованиях на свежем воздухе - к примеру, в соревнованиях по снежному дартсу и в забегах на снегоступах.

На территории фестиваля будут работать специально оборудованные зоны с горячим чаем и кофе с легкими закусками.