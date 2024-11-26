В Музее кино на ВДНХ открылась выставка об Иване Грозном, Петре I и Екатерине II

В Музее кино на ВДНХ 25 ноября открылась выставка «Собиратели земель русских», посвящённая правителям России Ивану Грозному, Петру I и Екатерине Великой.

Авторы выставки сравнили кинообразы правителей с реальными историческими данными, чтобы ответить на вопрос, насколько художественная интерпретация расходится с конкретными историческими фактами, пишет сайт mos.ru.

Выставка разделена на три основных пространства: «Петр I» (морская тематика и флот), «Екатерина II» (дворцы, эпоха Просвещения, русская зима) и «Иван Грозный» (царские палаты).

В числе экспонатов: эскизы декораций и костюмов к фильмам «Иван Грозный» (1944—1945), «Юность Петра» (1980), «Русский бунт» (1999), костюмы и фотографии съёмочного процесса, работы российского художника по костюмам Дмитрия Андреева и другие материалы из фондов Музея кино.

Экспозиция будет доступна до 23 марта 2025 года.

Ранее Музей Москвы представил выставку «Мангазейский морской ход: технология открытий», посвящённую путешествию команды Товарищества поморского судостроения по торговому пути из Архангельска в Мангазею — первый русский город за полярным кругом в Западной Сибири.