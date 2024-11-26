На северо-западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта «Машкинский» на северо-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

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— В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт «Машкинский», который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Куркино, — заявил он.

Заместитель мэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

— В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на газорегуляторный пункт мощностью 930 кубометров в час, что гарантирует стабильную подачу газа даже в периоды пиковой нагрузки. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО «Мосгаз», имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности, — отметил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.