Территорию у Бесединского моста на юге Москвы освободили

Владелец самостроя демонтировал нелегальные постройки на юге столицы: освобожденную территорию приведут в порядок и благоустроят. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

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Напротив Бесединского моста, расположенного на 19 километре МКАД, находилось множество некапитальных построек, включая бытовки, навесы, а также хозяйственные и складские строения. Они были размещены без разрешительной документации.

По словам Боброва, городская территория использовалась без правовых оснований: построенные объекты не состояли на кадастровом учете и не были обременены имущественными правами.

— С владельцем самостроя проведена разъяснительная беседа, после чего он принял меры по освобождению земельного участка и демонтировал незаконные постройки, — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости.

Весной напротив Бесединского моста проведут работы по благоустройству — засеют газон и высадят кустарники. Благодаря этому территория станет более привлекательной для жителей и гостей города.