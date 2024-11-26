На юго-западе Москвы провели реабилитацию Семеновского пруда

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Семеновского пруда, расположенного в Гагаринском районе на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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"Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цвела из-за большого количества водорослей, наблюдались локальные разрушения береговой полосы, - отметил Петр Бирюков. - В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан".

Водоем площадью 0,2 гектара очистили от ила (извлекли более 500 кубометров), в результате увеличилась средняя глубина. Отремонтировали береговую полосу, сформировали зоны биоплато, на них высадили свыше 3 тыс. водных растений, восстановили работу инженерных сооружений. Существующая конструкция береговой полосы осталась откосной на всем протяжении.

Кстати, всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.