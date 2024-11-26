На ВДНХ заработал самый большой каток в Москве

Самый большой каток Москвы, площадь ледового покрытия которого превышает 20 тыс. кв. м, заработал 26 ноября на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

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"Каток может вместить почти 5 тыс. человек одновременно. Дорожки для катания пролегают вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для комфорта посетителей предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения, кафе с горячей едой и напитками, детская зона и многое другое", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Каток будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00; в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 23:00. Расписание сеансов и продажа билетов доступны на сайте ВДНХ. В этом году перед катком возвели открытые трибуны для зрителей недалеко от фонтана "Дружба народов", откуда можно будет смотреть ледовые шоу, вход свободный.

"Всего на катке в зимнем сезоне организуют около 100 мероприятий, среди них - выступления фигуристов, мастер-классы, зарядки со спортсменами, ночные сеансы и театрализованные представления", - отметила Сергунина.

Уточняется, что в зоне отдыха работают кафе и рестораны, где посетителям предложат попробовать блюда из разных регионов, русскую и советскую классику - от строганины и блинчиков с тамбовским окороком до картофельных вафель с сыром и купат из курицы. В рамках проекта "Гастрономическая карта России" известные повара покажут свое мастерство и проведут кулинарные мастер-классы. Создана также ледовая площадка для самых юных гостей, а с противоположной стороны от Главной аллеи - арена, где пройдут хоккейные матчи.

Торжественное открытие зимнего сезона на катке состоится 29 и 30 ноября, около 30 артистов ледового театра под руководством российской фигуристки, призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой представят шоу "Как князь Сокол с Зимушкой договаривался". Кроме того, перед посетителями выступят звезды фигурного катания, вход по билетам на каток.