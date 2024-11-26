Зарядные станции для электромобилей установят около станции метро «Юго-Западная»

Их разместит предприниматель на арендованном у города земельном участке.

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Около торгово-развлекательного центра на проспекте Вернадского в Западном административном округе разместят пять станций для зарядки электромобилей. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Столица одобрила арендатору городского земельного участка размещение пяти зарядных станций для электромобилей. Они появятся рядом с торгово-развлекательным центром на проспекте Вернадского, вблизи южного вестибюля станции “Юго-Западная” Сокольнической линии метро. Это решение принято для повышения комфорта и доступности инфраструктуры для владельцев электрических транспортных средств», — рассказал Максим Гаман.

Новые зарядные станции будут соответствовать всем городским стандартам и приказам столичного Департамента транспорта.

Возможность устанавливать на арендованных земельных участках станции для зарядки электромобилей появилась у столичных предпринимателей в 2023 году. Для этого им необходимо обратиться с заявлением и проектом размещения объекта в специальную межведомственную комиссию. После ее одобрения заключается дополнительное соглашение к договору аренды.

С 2019 года в Москве действует упрощенная схема установки на арендованных у города земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов и хозяйственных строений. Их перечень постоянно пополняется. В 2021 году в него добавили сооружения спортивного назначения и аттракционы, в 2022-м для отдельных категорий арендаторов — сооружения маркетингового назначения и вспомогательные некапитальные объекты (например, бытовые городки и быстровозводимые складские помещения).

Первая зарядная станция для электромобилей на арендованном у города участке заработала в ТиНАО