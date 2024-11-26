Ефимов: в Москве построят новые учреждения и производства в рамках КРТ

Привлеченные по итогам торгов инвесторы, правообладатели земли и недвижимости, а также назначенные городом операторы реализуют в восьми районах Юго-Восточного административного округа 15 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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— В рамках 15 проектов комплексного развития территорий на юго-востоке столицы ведется реорганизация участков общей площадью 217 гектаров. Жилые микрорайоны обеспечат не только необходимой инфраструктурой и новыми дорогами, но и рабочими местами. Так, на юго-востоке столицы появится около 2,3 миллиона квадратных метров технопарков и бизнес-центров, образовательных, медицинских и спортивных учреждений, а также современных производств и других объектов, в них смогут трудоустроиться 50,5 тысячи горожан. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 1,8 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 105 миллиардов рублей, – рассказал Владимир Ефимов.

Реорганизуемые участки находятся в районах Выхино-Жулебино, Кузьминки, Лефортово, Некрасовка, Нижегородский, Печатники, Рязанский и Южнопортовый. В отношении трех площадок уже подготовлены проекты планировок территорий, осуществляется проектирование.

— Одним из масштабных примеров редевелопмента является реорганизация части бывшей промзоны «Южный порт». Здесь в реализации находится четыре проекта комплексного развития территорий общей площадью 114,5 гектара. Так, участок площадью 39,7 гектара реорганизуют правообладатели, комплексным развитием трех других площадок общей площадью 74,8 гектара занимаются операторы КРТ. Всего они возведут 3,6 миллиона квадратных метров недвижимости, почти половина которой – 1,6 миллиона квадратных метров – это общественно-деловые и промышленные объекты. Благодаря им для жителей района Печатники создадут более 38 тысяч рабочих мест, – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.