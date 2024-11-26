Синоптик объяснил красный рассвет в Москве

Красный рассвет, наблюдаемый в небе над Москвой 26 ноября, вызван особым рассеиванием солнечного света в земной атмосфере, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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При низком положении Солнца над горизонтом его свет проходит сквозь значительный слой атмосферы, прежде чем горожане смогут его увидеть, пояснил синоптик. При этом наиболее ярко этот эффект проявляется при наличии в воздухе взвешенных частиц, например, кристаллов льда в облаках, пыли или дыма. Причем синий свет рассеивается сильнее всего, добавил метеоролог.

"В результате к моменту достижения глаза наблюдателя спектр солнечного света оказывается наполнен в основном красными и желтыми оттенками", – написал Леус в своем телеграм-канале.

Высокая концентрация различных частиц в атмосфере также способствует эффективному пропуску световых волн с длиной от 590 до 780 нанометров, что соответствует красному и оранжевому цветам. Остальные цвета, в свою очередь, обычно поглощаются, подчеркнул он, добавив, что комбинация прошедших цветов воспринимается как розовый или оранжевый восход.

Однако при подъеме Солнца над горизонтом толщина слоя атмосферы, который проходят его лучи, уменьшается, возвращая ему привычный белый цвет, заключил Леус.

Тем временем из-за лунного света, который будет освещать выпавший снег, ночи в Москве в ближайшие дни станут светлее. Так, небольшие осадки в виде снега выпадут 27 и 28 ноября.

Днем 26-го числа же ожидается переменная облачность без осадков, однако на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха в столице будет в пределах от минус 1 до 1 градуса, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.