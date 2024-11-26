Жилой квартал появится на месте ветхого строения в Хорошево-Мневниках

Земельный участок в столичном районе Хорошево-Мневники освободили от ветхого строения, там появится новый жилой комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Мы продолжаем плановые мероприятия по освобождению городского пространства от ветхих строений и улучшению архитектурного облика столицы. Для этого после обнаружения таких объектов разрабатываются дорожные карты по восстановлению или демонтажу. В данном случае совместно с собственником было принято решение о разборе здания», – цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Уточняется, что признаки неудовлетворительного состояния здания на ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 1 были зафиксированы специалистами Госинспекции по недвижимости. Как установили инспекторы, многоэтажное строение имело повреждения фасада и не эксплуатировалось. Ранее оно использовалось в административно-офисных целях. Глава контрольного ведомства добавил, что ранее занятый обветшалой постройкой участок в будущем задействуют для развития социальной инфраструктуры – там запланировано возведение нового жилого комплекса. В настоящее время земельный участок очищен от строительного мусора и приведен в порядок.