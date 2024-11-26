Объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил 550 миллиардов рублей

За первые 10 месяцев текущего года компании и организации в Москве приобрели у представителей малого бизнеса товары, услуги и работы на общую сумму 552,6 миллиарда рублей, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

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Вовлечение малого бизнеса в госзакупки – один из главных векторов развития соответствующей системы в столице, что способствует постоянному увеличению объема закупок.

"В целом за 20 лет в Москве объем заключенных с малым бизнесом контрактов достиг трех триллионов рублей. Сегодня на столицу приходится почти 15% закупок у субъектов малого предпринимательства в стране", – уточнила Багреева.

Наибольшим спросом среди столичных заказчиков пользовались услуги по улучшению общественных пространств, а также работы, связанные с созданием и ремонтом дорог, прокладкой инженерных сетей и установкой небольших конструкций на городских территориях.

Кроме того, было подписано большое количество договоров на поставку специализированного оборудования и мебели для медицинских учреждений. Увеличение городских закупок у малого бизнеса свидетельствует о том, что меры по регулированию контрактной системы оказались эффективными.

"К ним относятся решение о проведении московскими заказчиками всех закупок объемом до 20 миллионов рублей исключительно среди субъектов малого предпринимательства, а также сокращение срока оплаты по контрактам с 30 до семи дней", – добавил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

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