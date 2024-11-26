Спортивный фестиваль в "Лужниках" станет частью проекта "Зима в Москве"

Зимний спортивный фестиваль в "Лужниках" стартует 1 декабря и станет частью проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

© пресс-служба департамента спорта города Москвы

Мероприятие будет проходить на Фестивальной площади олимпийского комплекса до 28 февраля. На просторной снежной площадке гостей ждет многофункциональная горка для катания на тюбингах и сноубордах. Причем инвентарь можно взять напрокат бесплатно.

Кроме того, каждые выходные на протяжении всего фестиваля будут проходить мастер-классы профессиональных сноубордистов и автограф-сессии с известными спортсменами. В новогодние праздники, с 28 декабря 2024 по 8 января 2025 года, пройдут различные соревнования на свежем воздухе, к примеру, снежный дартс и забеги на снегоступах.

Для самых маленьких участников подготовили специальную программу: слалом, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и праздничные развлечения. В специально оборудованных зонах посетителям будут предлагать горячий чай или кофе с легкими закусками.

Площадка будет работать каждый день, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным. Гостями фестиваля станут до 50 тысяч человек.

Проект "Зима в Москве" охватит все районы столицы. В его рамках жители смогут поделиться своими талантами и идеями, организовать мероприятия, а также посетить полюбившиеся зимние фестивали. К данному моменту для горожан уже подготовлена традиционная зимняя инфраструктура. Москву украсят 4,5 тысячи цветовых конструкций и арт-объектов.

Сам проект стартует 1 декабря. По словам Сергея Собянина, как и завершившийся проект "Лето в Москве", он придет в каждый район с огромным выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.