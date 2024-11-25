В Москве капитально отремонтируют жилой дом 1917 года в ЦАО

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал ещё один проект капремонта жилого дома. Пятиэтажное здание 1917 года постройки находится на Старой Басманной улице в Центральном административном округе столицы.

Об этом информирует НСН.

По словам главы ведомства Ивана Щербакова, у здания отремонтируют фасад, покрасят его и приведут в порядок архитектурные элементы.

Также запланирован восстановительный ремонт в местах замены инженерно-технических коммуникаций. Кроме того, специалисты приведут в порядок подвалы и подъезды, заменят входные двери и проведут локальные работы в квартирах.

Ранее Москомэкспертиза согласовала проект капремонта многоквартирного дома в районе Отрадное.