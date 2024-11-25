Светлые ночи ожидаются в Москве в ближайшие дни

Ночи в Москве в ближайшие дни станут светлее из-за лунного света, который будет освещать выпавший снег. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".

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По словам синоптика, 27 и 28 ноября выпадет небольшой снег.

"Ночи также становятся светлее, потому что отражается лунный свет и на душе становится светлее. Снег – это очень радостное событие", – рассказал Вильфанд.

Эксперт отметил, что в ноябре и декабре обычно наблюдается самая хмурая погода, поскольку осадки выпадают, а солнца становится очень мало. Сейчас же устанавливается антициклон, поэтому ночью будут луна и звезды.

Вильфанд добавил, что сейчас в Москве выросли небольшие сугробы. При этом до 5 декабря снег в городе не растает.

Между тем в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Предупреждение будет действовать до 21:00 28 ноября.

Кроме того, в ночь на 26 ноября воздух Москве охладится до минус 6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 1 градуса мороза. Осадков не ожидается, атмосферное давление окажется на отметке 761 миллиметр ртутного столба.