Синоптики сообщили о теплой и сухой погоде в Москве 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, в столичном регионе ожидаются переменная облачность и сухая погода.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1 — плюс 1 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 3 — ноль градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 2–3 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

С 25 ноября антициклон, определяющий погодные условия, приведет к морозам в столичном регионе. Температура снова начнет повышаться лишь к середине недели. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Предстоящая зима в Москве будет особенно теплой. Аномалия температур может составлять 1–3 градуса. На высокие температуры в первый зимний месяц повлияют несколько факторов. Подробнее — в материале «ВМ».