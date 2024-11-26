Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы

В воскресенье, 1 декабря, в Москве не ожидается резкого похолодания и снегопада. О погоде в первый день зимы рассказала жителям столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24».

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О точном прогнозе на этот день говорить пока рано, но, по текущим расчетам, существенные перемены в погоде вряд ли произойдут, отметила синоптик.

«Температура воздуха так и будет в ночные часы слабо отрицательная. В дневные — около нуля градусов Цельсия», — спрогнозировала Позднякова.

Ранее метеоролог предупредила жителей столичного региона, что ночь на 27 ноября станет самой холодной на неделе. Температура воздуха опустится до минус 6-9 градусов Цельсия, а неприятным погодным сюрпризом для жителей Москвы и области станет гололедица. К утру ожидается пасмурная погода — осадков не будет, но отрицательная температура воздуха сохранится, уточнила метеоролог.