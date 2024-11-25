Два «аукционных» билета на «Щелкунчик» в Большом театре обойдутся в 100 тысяч рублей

Комплект из двух билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе обойдется покупателю в 100 тысяч рублей. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на Большой театр.

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Согласно информации из инструкции, стоимость аукционного комплекта билетов начинается от 100 тысяч рублей. За эту сумму продают два билета в партер на официальном сайте театра.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, указав свои данные и приложив паспорт гражданина РФ, а после выбрать нужный лот с названием спектакля.

Продажа билетов на представления балета "Щелкунчик" начнется 2 декабря в 10:00 по московскому времени.

Большой театр также впервые в своей истории в 2024 году будет транслировать "Щелкунчика" в прямом эфире.