С начала года школам передали 10 построенных инвесторами учебных корпусов

С начала года столичным школам предоставили в оперативное управление построенные возле жилых кварталов инвесторами 10 учебных корпусов, общая площадь которых составила 170,5 тысячи квадратных метров. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© m24.ru

По его словам, здания расположены в пяти административных округах и рассчитаны более чем на 8,6 тысячи детей. Кроме того, как он утверждает, один из комплексов предусматривает дошкольное отделение для 200 воспитанников.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в ТиНАО школам предоставили в оперативное управление пять корпусов, общая площадь которых составляет более 113,3 тысячи квадратных метров. На западе Москвы, по его словам, образовательные учреждения получили три здания общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров, а на юго-востоке и юге столицы – по одному объекту.

Город предоставляет школам новые учебные корпуса в оперативное управление, что позволяет образовательным учреждениям пользоваться ими, например, оснащать новейшим оборудованием или же делать ремонт.

В Москве рядом с жилыми кварталами идет строительство более 130 школ и детских садов. Их возводят за счет городского бюджета и с привлечением инвесторов. С начала года в столице появилось 16 школ и 23 детских сада.