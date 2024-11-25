Собянин объявил о завершении проходки тоннеля на одном из участков Рублево-Архангельской линии метро

Проходка левого перегонного тоннеля на участке от станции «Народное Ополчение» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро завершена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения строительной площадки.

«Продолжаем строить первую очередь Рублево-Архангельской линии метро. В целом проект уже построен на 34%, более чем на треть. Сегодня завершаем проходку одного из тоннелей», – сказал Собянин.

Как доложил мэру президент компании-подрядчика АО «Объединение «Ингеоком» Дмитрий Евсеев, работы ведутся в соответствии с графиком.

«Второй щит выходит в декабре. Этот пусковой участок – три станции», – добавил он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Натали» прошел тоннель примерно за шесть месяцев, стартовав 15 мая. Глубина заложения станции «Народное Ополчение» составила 22 м, на самой глубокой точке – 24 м, на выходе у станции «Бульвар Генерала Карбышева» – 12 м. Проходку правого тоннеля длиной 1,03 км ведет ТПМК «Виктория».

Новая Рублево-Архангельская ветка столичной подземки длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск – с пересадками на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. На начальном этапе линию будет обслуживать электродепо «Солнцево». В дальнейшем планируется построить электродепо «Ильинское». Ожидается, что в первые годы эксплуатации Рублево-Архангельской линией будут пользоваться порядка 250 тыс. пассажиров в сутки.

В 2021 году были начаты работы по реализации первого и второго этапов строительства Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща» протяженностью 12,7 км с шестью новыми станциями: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща». Так, 15 мая 2024 года была начата проходка тоннелей на участке «Народное Ополчение – Бульвар Генерала Карбышева».

В сентябре текущего года ТПМК «София» начал проходку правого тоннеля на участке «Шелепиха – Звенигородская» длиной 360 м. Сооружение левого тоннеля планируется выполнить в 2025 году.

Сооружение всех перегонных тоннелей Рублево-Архангельской линии от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» предполагается завершить в 2026 году.

Открытие Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание порядка миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы. В зоне притяжения новой линии к 2032 году будет находиться порядка 850 тыс. рабочих мест.