Один из самых больших катков откроется 29 ноября в «Лужниках»

29 ноября в «Лужниках», на территории Южного спортивного центра, вновь откроется один из самых больших московских катков — 16 тысяч километров льда. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе катка.

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Отмечается, что в павильоне все желающие могут взять в прокат коньки, а также оставить вещи в надежном локкере. Тем посетителям, кто только учиться кататься на льду, поможет консультант, который научит всех желающих азам фигурного катания. Кроме того, здесь можно увидеть выставку зимнего спортивного инвентаря, которым в разное время пользовались любители фигурного катания и хоккея.

В пресс-службе рассказали, что все пространство катка создает неповторимое ощущение зимней сказки. В чилл-зоне, где есть деревянный стол и костровые чаши, можно отдохнуть, перекусить, согреться и сделать необычные снимки в фотозоне. В течение всего сезона, с ноября по март, на катке будут проводиться мастер-классы, спортивные соревнования, викторины, анимация для детей и множество других интересных мероприятий в выходные и праздничные дни.

В первый день зимы, 1 декабря, в «Лужниках» пройдет мероприятие, посвященное всероссийскому дню хоккея. Гостей ожидают турниры по настольному хоккею, выступления чирлидеров хоккейных команд, а также музыканты, которые исполнят главные зимние хиты. Гостям предложат теплый авторский напиток с ягодами, фруктами и специями.

Открытие катка на ВДНХ откладывается из-за аномально теплой погоды и обильных осадков. Изначально каток должен был открыться 22 ноября, но из-за неблагоприятных метеоусловий он начнет функционировать с 26 ноября.

Каток в Парке Горького также откроется 29 ноября. Торжественная церемония открытия пройдет 1 декабря в 18:00. Посетителям покажут ледовые аллеи, кафе, концерты, встречи со знаменитостями. Коньки можно будет арендовать от 25-го до 48-го размера.