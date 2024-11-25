Зоолог рассказал, как растет малайская медведица в Московском зоопарке

Малайская медведица, прибывшая в Московский зоопарк этим летом, растет активной, смелой и любознательной. Об этом KP.RU рассказал заведующий отделом «Млекопитающие» Михаил Брагин.

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«Очень любит все разрушать, когтями и зубами. В природе эти медведи добывают насекомых из-под коры деревьев, и в зоопарке такое поведение развивается в полной мере. Медвежонок очень любит лазить. У нее гибкие цепкие пальцы с огромными когтями. Лазает она как обезьяна. Может повиснуть на одной лапе, зацепившись за небольшую неровность бревна, и долго висеть. Очень любит есть тыкву и манго», – сказал Брагин.

По его словам, медведица очень сообразительна. Киперов особенно удивило то, как быстро она научилась открывать дверь.

«Она поняла, что нужно подпрыгнуть, всем весом повиснуть на ручке, а задней лапкой – уцепиться за косяк, открыть дверь. Поразило, насколько быстро эта последовательность действий связалась в ее мозгу и как точно она все выполнила, улучив момент, когда дверь ненадолго была не на замке», – пояснил зоолог.

Он отметил, что животное полностью привыкло к сотрудникам, которые работают с ним непосредственно. К остальным людям медведица пока относится с недоверием.

«Сложность, как и с любым растущим детенышем, заключается в режиме кормления, приучении к ветеринарным процедурам, постепенном предоставлении все большего пространства для жизни, с контролем за тем, как это пространство осваивается. В природе за тем, чтобы медвежонок не упал и не застрял нигде, следит мать. А в нашем случае – киперы. Малайский медведь – самый лучший древолаз из всех медведей, поэтому его выращивание сходно с выращиванием крупной обезьяны. Очень много времени занимает обучение, как лазить и держаться на ветках», – добавил Брагин.

Ранее пресс-служба департамента культуры столицы сообщила, что в скором времени в Московском зоопарке поселятся еще два малайских медвежонка – самка и самец. Клички для всех троих выберут участники проекта «Активный гражданин».