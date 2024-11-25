Поезда МТППК будут курсировать по измененному графику с 15 декабря

Поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) будут курсировать по измененному графику с 15 декабря, сообщает телеграм-канал перевозчика.

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Отмечается, что в расписании на 2024–2025 годы предусмотрено курсирование 253 пар поездов в будние дни и 258 пар по выходным дням на участке третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) Москва – Зеленоград-Крюково – Москва.

Кроме того, время отправления и прибытия некоторых пригородных электропоездов изменится в связи с новым графиком движения.

Между тем расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится 30 ноября и 1 декабря. Это связано с модернизацией инфраструктуры на станции Царицыно. На станции Царицыно Курского направления поезда в центр будут следовать по второму пути. Также там частично увеличат интервалы до 25 минут.

На Рижском направлении интервалы движения увеличат до 20 минут. Часть составов со стороны Нахабина проследует укороченными маршрутами от и до Курской.