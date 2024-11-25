В районе Москворечье-Сабурово возводится квартал с уникальными типами фасадов

В районе Москворечье-Сабурово строится масштабный жилой квартал «Москворечье» с индивидуальной архитектурой – проект предусматривает более 80 уникальных типов фасадов.

© Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Помимо жилых домов, на территории жилого квартала возведут социальную инфраструктуру: детские сады и школы более чем для 5000 учеников, поликлинику, магазины, кафе и полезные сервисы на первых этажах. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

На данный момент девелопер ПИК возводит четыре корпуса жилого квартала. Работы ведутся на улице Котляковской. Первая очередь общей площадью 103,3 тысячи квадратных метров будет состоять из четырех корпусов высотой от 12 до 39 этажей. Над архитектурой квартала работало бюро Saga.

«Благодаря жилому кварталу производственный район превратится в современный городской квартал с развитой социальной, транспортной инфраструктурой, коммерческими помещениями на первых этажах, благоустроенной территорией с местами отдыха и досуговым центром. Проект будет выделяться игрой цветов фасадов, сочетающей кирпичную палитру с серебристыми вставками. Фасады украсят эркеры разных форм, а окна по углам корпусов придадут облику зданий дополнительную легкость, наполняя квартиры светом и увеличивая угол обзора», – отметил Сергей Кузнецов.

Архитекторы сбалансировали высоту и объем корпусов, сделав их пространствами, сомасштабными жителям. Визуальные акценты на нижних этажах будут способствовать формированию дружелюбной городской среды, наполненной жизнью и движением. Композиции разнообразных пластических приемов, форм и деталей создадут динамичную игру фасадов. Ее поддержит контрастное сочетание кирпичной палитры и акцентных серебристых вставок.

Авторы проекта также подчеркнули зону первых этажей: рельефные детали и фасадная пластика создадут впечатление насыщенной и оживленной городской среды. Тут появятся кофейни, магазины, салоны красоты и другие полезные сервисы для жителей.

Точкой притяжения станет пешеходный бульвар, где можно будет прогуляться, выпить кофе, устроить пробежку или просто расслабиться и отдохнуть. На бульваре сделают игровые площадки для детей разных возрастов и спортивную площадку, где можно сделать зарядку или заняться йогой.

Завершить строительство первой очереди планируют в 2027 году. Помимо жилья, предусмотрена обширная социальная и коммерческая инфраструктура. В частности, построят образовательный комплекс, включающий школу на 2,5 тысячи мест и детский сад на 500 мест. Кроме того, здесь появятся новый технопарк, досуговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый центр, игровые и спортивные площадки.

Масштабный проект «Москворечье» в несколько очередей с корпусами высотой от трех до 47 этажей будет реализован до 2039 года. Он появится в историческом районе Москворечье-Сабурово, граничащем с берегом Москвы-реки, Борисовским и Царицынским прудами. Рядом расположены семь научных институтов, два вуза – Московская гуманитарно-техническая академия и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Кроме того, недалеко находятся станции метро «Каширская», «Кантемировская» и «Варшавская», проходит Московский скоростной диаметр, в 15 минутах езды – Третье транспортное кольцо и МКАД. Рядом есть торгово-развлекательные центры, парк культуры и отдыха «Долина реки Чертановки», парк «Коломенское» и музей «Царицыно».