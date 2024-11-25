Названо время проведения фестиваля "Усадьбы Москвы"

Зимний фестиваль "Усадьбы Москвы", который пройдет с 1 декабря по 28 февраля, объединит 19 исторических мест города, включая Петровский путевой дворец, сад им. Н. Э. Баумана, усадьбы Воронцово, Люблино и Свиблово. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"На площадках создадут атмосферу зимнего праздника XIX века. Актеры в образах дворян предложат гостям примерить наряды той эпохи, научат танцевать вальс и мастерить новогодние игрушки по старинным образцам. Всего в программу войдет больше 470 концертов, спектаклей, балов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что одной из ключевых локаций фестиваля станет сад им. Н. Э. Баумана, входивший в ансамбль усадьбы князя Михаила Голицына в XVIII веке, где разместятся интерактивные арт-объекты, объединенные мотивами сказки "Щелкунчик и Мышиный король". Они станут декорациями для иммерсивных и классических постановок. В центре установят двухярусный кукольный дом со сценой на первом этаже и музыкальной шкатулкой с танцующими игрушками на втором. Также посетители смогут присоединиться к балу-маскараду, подобрав подходящие наряды в костюмерной.

В музее-заповеднике "Царицыно" и еще на семи площадках каждые выходные будут организовывать мероприятия из цикла "Зимние вечера в усадьбах". Гостей ждут лекции, концерты и мастер-классы, посвященные семейным традициям и историям дворянских династий Москвы. В Петровском путевом дворце состоится интерактивный бал-спектакль. В парадных залах, выполненных в ретростиле, персонажи из сказки про Щелкунчика поделятся мифами и легендами об этом историческом месте.

Кроме того, желающих приглашают на экскурсии в кластер "Басманный", объединивший исторические особняки Басманного района. На посещение некоторых мероприятий нужна предварительная регистрация.