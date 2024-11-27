Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за осень

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за эту осень. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на главной московской метеостанции ВДНХ к 6 утра было -5,8 градуса, на Балчуге — -5,5 градуса. В Строгино зафиксировали до -5,9 градуса, в Тушино — до -6,4 градуса, в Бутово — до -6,8 градуса, в Новой Москве — до -7,3 градуса.

«В Подмосковье уже по-зимнему морозно было в Ново-Иерусалиме (-8,6), Можайске (-8,8) и Волоколамске (-8,9), что соответствует климатическим показателям декабря», — добавил Тишковец.

Ранее эксперт рассказывал, что ночь на 21 ноября стала самой теплой для Москвы в этом месяце за все время наблюдений. По словам синоптика, на станции ВДНХ термометры достигали значения в +6,1 градуса, что соответствует норме сентября.