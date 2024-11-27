Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за осень

Минувшая ночь стала самой холодной за текущий осенний сезон. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на столичных метеостанциях сегодня в 6 утра была зафиксирована минусовая температура. Так, на ВДНХ было минус 5,8 градусов, на Балчуге – минус 5,5 градусов, в Строгино – минус 5,9 градусов, Тушино – минус 6,4 градусов и в Бутово – минус 6,8 градусов.

"В Подмосковье уже по-зимнему морозно было в Ново-Иерусалиме – минус 8,6, Можайске – минус 8,8 и Волоколамске – минус 8,9, что соответствует климатическим показателям декабря", – добавил эксперт.

При этом Тишковец отметил, что окончательные значения минимальной температуры станут только известны к 9.00.

В среду, 27 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег, на дорогах же местами будет гололедица. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от -1 до -6 градусов.

Скорость южного и юго-западного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.